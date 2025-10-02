РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Кметът на Поморие обяви, че няма потулване на случая в Каблешково и поиска оставката на Радостин Василев

Кметът на Поморие Иван Алексиев даде пресконференция в официалния YouTube канал на общината във връзка със случая с 4-годишното момиченце, посещавало Детска градина „Радост“ в град Каблешково. В нея той поиска оставката на народния представител Радостин Василев от МЕЧ, който по-рано днес от трибуната на Народното събрание изчете декларация, в която постави срок от една седмица и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов да се сезира по случая в Каблешково. Той заплаши и че ако това не се случи, той ще извърши граждански арест на обвинената в блудство учителка от детската градина.

Алексиев бе категоричен, че изказванията на депутата са политически мотивирани, подвеждащи обществото и уронващи авторитета на българската образователна система и държавните институции. Той даде думата на Антон Лалев, директор на Дирекция „Хуманитарни дейности“ в Община Поморие, който бе категоричен, че случаят не е потулен и отговорността е споделена между институциите, като са всички са работили в рамките на правомощията си.

Лалев представи подробна хронология на предприетите действия от страна на общинската администрация.

Първият сигнал постъпил в края на януари 2025 г. от майката на детето. На следващия ден жалбата била внесена и в Агенцията за социално подпомагане и в Държавната агенция за закрила на детето, след което и Общината била включена в координационния механизъм.

Жалбата от 30 януари е придружена с необходимата документация – медицинско удостоверение, становища, протоколи и етични становища. От страна на Общината няма закъснение или опит за прикриване. Проверките са извършвани навременно и обективно„, подчерта Лалев, цитиран от БТА.

Със заповед на кмета на община Поморие Иван Алексиев от 4 февруари била създадена комисия за проверка по сигнала, която започнала работа още на следващия ден. Тогава били проведени разговори с обвиняемата учителка, както и с други служители на детската градина. Снети били писмени обяснения и били съставени протоколи на етичната комисия. След това информацията била предадена на компетентните институции, включително на Агенцията за социално подпомагане и на прокуратурата.

През март, след повторна жалба от страна на родителя, била създадена втора комисия, която също извършила проверка и провела среща и със семейството на детето. Тогава отново била изготвена докладна записка, в която било отбелязано, че директорът на детското заведение е предприел необходимите действия, включително уведомяване на агенциите по закрила.

По думите на Антон Лалев последният доклад по случая е внесен в Община Поморие през май, като от прокуратурата са обявили, че все още тече проверка. Ето защо според него не е редно чрез медийни натиски да се формират предварителни изводи.

