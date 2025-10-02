България няма нужда от 50% чужденци в предприятията, обявиха в декларация от „Възраждане“

Димо Дренчев от „Възраждане“ прочете декларация от трибуната на Народното събрание, в която се обърна с призив към вицепремиера Гроздан Караджов да не внася обмисляната промяна в трудовото законодателство до 50% от работещите в предприятията ни да бъдат чужденци от трети страни. Според него това не е мярка срещу недостига на работна ръка, а опит за демографска и икономическа подмяна на българското население.

Той отбеляза, че работници се внасят най-вече от Узбекистан, Киргизстан, Турция и Непал и Индия и работодателите ги предпочитат, защото така задържат ниски заплатите в предприятията си.

Призова да се помисли за мерки за връщане на българите от чужбина и за намаляване на процента от 50 на 10, не на последно място припомни, че има над 85 000 души извън пазара на труда.

След парламентарната група на „Възраждане“ декларация имаха и от МЕЧ – Радостин Василев постави срок до края на седмицата и. ф. главен прокурор Борислав Сарафов да провери случая с 4-годишното момиченце, което според разследване на Тина Ивайлова от „Нова телевизия“ е жертва на блудство, извършено от учителката й и прикривано от директор и възпитател в учебното й заведение.

След това депутатите преминаха към внесената си извънредна първа точка в дневния ред – гласуване на промени в Закона за държавния бюджет с цел решаване на водната криза в Плевен.