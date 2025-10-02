Денят по диагонал – 2 октомври 2025 г.

България пропуска по 3 млрд. лв. годишно от такси по „Турски поток“, управляващите не искат да развалят комфорта на „Газпром“, смята Асен Василев

Ако се спази законодателството, догодина пенсиите ще се вдигнат с 8 %, а парите на полицаите ще скочат с 12-13% върху сегашното повишение от 50%.

Месеците на опустошителни руски въздушни атаки показват, че Москва е успяла да промени ракетите си, за да избегне противовъздушната отбрана на Украйна, твърди Киев и западни представители. Бомбардировките срещу украински производители на дронове това лято са ярък пример как Русия усъвършенства балистичните си ракети, за да преодолее по-лесно американските батареи „Пейтриът“, коментират за „Файненшъл таймс“ действащи и бивши украински и западни служители.

Полицията във Варна разследва сигнал за заплаха, насочена към Биляна Коцева – сестра на кмета на града Благомир Коцев.

Заплашително послание с текст „Останете живи заради близките си“ е било открито върху кутии с пури, оставени в семейния ресторант на Коцеви. Предполага се, че те са били занесени от малолетно момче, което в момента се издирва от полицията. По случая е образувано досъдебно производство за закана за убийство.

Напрежение в пленарната зала беляза днешното заседание на Народното събрание, след като депутатката от „Да, България“ Надежда Йорданова беше освиркана от народни представители заради това, че е гласувала с „въздържал се“ по темата за мониторинга над България от страна на Европейската комисия. Макар и да не присъстваше днес в парламента, Йорданова успя да нажежи обстановката и само споменаването на името ѝ доведе до размяна на остри реплики между депутатите.

Към момента задържаните лица от „Глобална флотилия Сумуд“ се откарват към пристанище Ашдод, като е осигурен достъп до медицинска помощ при нужда. Сред тях е и българският гражданин Васил Николаев Димитров, потвърдиха от Министерството на външните работи.

Туристическият бранш предупреди в началото на седмицата, че липсата на кадри вече е критична и застрашава следващия сезон.

Допитване на Българската асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели и Хотелския форум показва, че почти всички хотелиери по морето се сблъскват с трудности при привличането на персонал. Над 90% от тях смятат, че тези проблеми в местата за настаняване ще се задълбочават и вече се превръщат в истинска криза.