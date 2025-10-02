Даниел Кретински продава 20% от стоманодобива на Thyssenkrupp Steel Europe

Чешкият милиардер Даниел Кретински се отказа от плановете за създаване на стоманодобивна империя в Европа. И реши да продаде 20% от дела си в подразделението за добив на стомана на Thyssenkrupp и да отмени идеята за 50:50 съвместно предприятие с германско участие, съобщиха двете страни в общо изявление. Това решение отваря пътя за потенциална сделка с индийската Jindal Steel International.

Продажбата слага край на продължителните, но безрезултатни преговори, които можеха да доведат до създаването на германо-чешки стоманодобивен и енергиен гигант. Откакто Кретински закупи една пета от Thyssenkrupp Steel Europe миналата година, преговорите не са довели до реален напредък.

Сега Thyssenkrupp може да се съсредоточи върху Jindal Steel, която наскоро представи индикативна оферта за целия TKSE – бизнес с висока нестабилност, от който компанията се опитва да се откаже от години. В съобщението се посочва, че EP Group на Кретински „уважава предпочитанието на Thyssenkrupp да се концентрира върху дискусиите с Jindal Steel International“.

Новината идва в момент, когато европейският стоманодобив е под натиск. Евтин китайски внос, високи енергийни разходи и забавянето на декарбонизацията чрез водород създават несигурност в една от най-замърсяващите индустрии в региона.

Плановете за 50:50 съвместно предприятие между EP Group и Thyssenkrupp се оказаха трудни за реализиране. Мощни синдикати обвиняваха Кретински, че отказва активно участие, а преговорите често се натъкваха на трудности и застои. Сега всичко сочи към нов етап в историята на Thyssenkrupp Steel Europe, където индийската компания може да заеме централно място.