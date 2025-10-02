РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Два нови вота на недоверие срещу Урсула фон дер Лайен ще бъдат гласувани в ЕП следващата седмица

Европейският парламент ще гласува в четвъртък два вота на недоверие срещу председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, съобщава БТА. Обсъждането е насрочено за понеделник в Страсбург. За да бъдат успешни, предложенията трябва да получат подкрепа от две трети от подадените гласове.

Вотът на групата „Патриоти за Европа“ е мотивиран с обвинения за финансови скандали, липса на прозрачност, неуспех в справянето с миграцията и търговското споразумение със САЩ. Левицата внесе отделен вот, критикувайки политиката на ЕК за Газа, опазването на природата и сключването на международни споразумения.

Това ще бъде втори опит за сваляне на Фон дер Лайен за последните месеци. На 10 юли евродепутатите вече отхвърлиха първи вот на недоверие, внесен от Европейските консерватори и реформисти, с мотиви за липса на прозрачност около договорите за ваксини с „Пфайзер“.

