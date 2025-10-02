РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Binance отчита 14.8 млрд. долара нетни входящи потоци през третото тримесечие

Binance

Binance, най-голямата криптовалутна борса в света по обем на търговия и брой потребители, обяви, че е регистрирала 14.8 милиарда долара нетни входящи потоци през третото тримесечие на 2025 г., според данни на DeFiLlama.

За сравнение, следващите десет най-големи централизирани борси заедно са привлекли едва 94 милиона долара. Това означава, че Binance е привлякла 158 пъти повече приток от основните си конкуренти и утвърждава ролята си на водеща дестинация за капитал в крипто екосистемата.

Защо търговците избират Binance

С над 290 милиона потребители по света, Binance обслужва най-голямата глобална крипто общност. От своето създаване досега, потребителите на платформата са извършили сделки за над 125 трилиона долара – сума, която вече надхвърля глобалния БВП през 2025 година. Binance е лидер и по отношение на резервите в стейбълкойни, като притежава 31 милиарда долара в USDT и USDC, което представлява близо 60% от всички резерви в централизирани борси.

Мащабът на Binance се подсилва от нейната ликвидност и достъпност. Платформата предлага над 500 криптовалути и 1500 търговски двойки.

Едновременно с това, услуги като Binance Earn – платформата за спестявания и пасивни доходи, и Binance Pay – безконтактното плащане с криптовалути, правят дигиталните активи по-полезни и доходоносни. До момента, Binance Earn е донесла 5 милиарда долара кумулативни печалби на потребителите, а Binance Pay е обработила транзакции за 230 милиарда долара.

Между януари 2024 г. и септември 2025 г. цената на Binance Coin (BNBсе е повишила с 243%,

зала на фондова борса акции пари зарчета инвестиционни фондове Reddit дивидент

като преди броени дни за първи път премина историческата граница от 1000 долара.

„Binance продължава да изпъква като платформата, предпочитана както от ежедневните потребители, така и от институционалните инвеститори“, заяви Дейвид Пренсе, маркетинг ръководител на Binance за Европейския съюз. „Нашият ненадминат мащаб, ликвидност и екосистема от възнаграждения, показват защо трейдърите по цял свят последователно избират Binance като своя основна платформа за дигитални активи“, допълва той.

