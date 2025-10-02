Binance отчита 14.8 млрд. долара нетни входящи потоци през третото тримесечие

Binance, най-голямата криптовалутна борса в света по обем на търговия и брой потребители, обяви, че е регистрирала 14.8 милиарда долара нетни входящи потоци през третото тримесечие на 2025 г., според данни на DeFiLlama.

За сравнение, следващите десет най-големи централизирани борси заедно са привлекли едва 94 милиона долара. Това означава, че Binance е привлякла 158 пъти повече приток от основните си конкуренти и утвърждава ролята си на водеща дестинация за капитал в крипто екосистемата.

Защо търговците избират Binance

С над 290 милиона потребители по света, Binance обслужва най-голямата глобална крипто общност. От своето създаване досега, потребителите на платформата са извършили сделки за над 125 трилиона долара – сума, която вече надхвърля глобалния БВП през 2025 година. Binance е лидер и по отношение на резервите в стейбълкойни, като притежава 31 милиарда долара в USDT и USDC, което представлява близо 60% от всички резерви в централизирани борси.

Мащабът на Binance се подсилва от нейната ликвидност и достъпност. Платформата предлага над 500 криптовалути и 1500 търговски двойки.

Едновременно с това, услуги като Binance Earn – платформата за спестявания и пасивни доходи, и Binance Pay – безконтактното плащане с криптовалути, правят дигиталните активи по-полезни и доходоносни. До момента, Binance Earn е донесла 5 милиарда долара кумулативни печалби на потребителите, а Binance Pay е обработила транзакции за 230 милиарда долара.

Между януари 2024 г. и септември 2025 г. цената на Binance Coin (BNB) се е повишила с 243%,

като преди броени дни за първи път премина историческата граница от 1000 долара.

„Binance продължава да изпъква като платформата, предпочитана както от ежедневните потребители, така и от институционалните инвеститори“, заяви Дейвид Пренсе, маркетинг ръководител на Binance за Европейския съюз. „Нашият ненадминат мащаб, ликвидност и екосистема от възнаграждения, показват защо трейдърите по цял свят последователно избират Binance като своя основна платформа за дигитални активи“, допълва той.