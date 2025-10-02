Meta ще използва разговори с ботове за персонализиране на реклами

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Американската технологична корпорация Meta ще започне да използва чатбот, задвижван от изкуствен интелект, за да подобри рекламите, които предлага на потребителите, от 16 декември, съобщи Bloomberg.

Според агенцията, потребителите ще могат да виждат публикации във Facebook и Instagram по теми, които са обсъждали с чатбота Meta AI.

Meta планира да внедри тази функция в световен мащаб,

но ще изключи Обединеното кралство, Европейския съюз и Южна Корея от списъка с държави, където такива реклами ще бъдат достъпни първо.

През 2025 г. компанията инвестира значително в изкуствен интелект,

залагайки на технология, която според главния изпълнителен директор Марк Зукърбърг ще промени онлайн поведението на хората.

Чатботът Meta AI има над 1 милиард потребители месечно.

