Meta сключва сделка за облачни услуги с Google за над 10 милиарда долара

Meta се е съгласила да похарчи над 10 милиарда долара за облачни услуги на Google.

Споразумението е за шест години, казаха хората, които са пожелали анонимност, тъй като условията са поверителни. За сделката по-рано съобщи The Information.

Google се стреми да сключва големи договори за облачни услуги, докато преследва по-големите си конкуренти Amazon Web Services и Microsoft Azure в сферата на облачната инфраструктура. По-рано тази година Google спечели бизнес с облачни услуги от OpenAI, която преди това беше силно зависима от Azure инфраструктурата на Microsoft.

Alphabet заяви през юли, че звеното Google Cloud, което включва абонаменти за софтуер за продуктивност в допълнение към инфраструктурата, е генерирало 2.83 милиарда долара оперативен доход при 13.6 милиарда долара приходи през второто тримесечие. Ръстът на приходите от 32% надмина общото разрастване на компанията от 13.8 процента.

Сделката е основно за инфраструктура за изкуствен интелект, каза един от източниците. В отчета си за приходите миналия месец Meta съобщи, че очаква общите разходи за 2025 г. да бъдат в диапазона от 114 до 118 милиарда долара. Компанията инвестира сериозно в инфраструктура и таланти за изкуствен интелект, развивайки своето семейство от модели Llama и добавяйки AI към цялото си портфолио от услуги.

Двете компании отдавна са съперници в онлайн рекламата. Но Meta се нуждае от цялата облачна инфраструктура, до която може да получи достъп. Компанията оперира собствени центрове за данни и е поела ангажименти да използва облачни услуги от Amazon и Microsoft.

Google отказа коментар.

Четете още: „Суперекипът“ на Meta за изкуствен интелект ще бъде мениджърското предизвикателство на века