Надежда Йорданова бе освиркана от депутати заради гласуването си по мониторинга над България

Напрежение в пленарната зала беляза днешното заседание на Народното събрание, след като депутатката от „Да, България“ Надежда Йорданова беше освиркана от народни представители заради това, че е гласувала с „въздържал се“ по темата за мониторинга над България от страна на Европейската комисия. Макар и да не присъстваше днес в парламента, Йорданова успя да нажежи обстановката и само споменаването на името ѝ доведе до размяна на остри реплики между депутатите.

Парламентарната група на „Има такъв народ“ направи официална декларация по темата, като прекъсна обсъжданията по бюджетните изменения, свързани с проблемите с безводието. Заместник-председателят на партията Станислав Балабанов настоя Надежда Йорданова от „Продължаваме промяната – Демократична България“ да даде обяснение защо е гласувала „въздържал се“ по време на гласуването на резолюцията.

Балабанов коментира, че след 27 години България вече не е под мониторинг от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ), което според него показва, че страната е изпълнила всички изисквания и е призната като пълноправен и равнопоставен член на организацията.

Той подчерта, че от приетия доклад е отпаднал и терминът „етнически македонци в България“ – успех, който отдаде на усилията на всички български партии, институции и делегация в ПАСЕ. По думите му, представителите на различните европейски политически семейства – Европейската народна партия, социалистите и консерваторите, също са застанали зад българската позиция.

Балабанов посочи, че при гласуването на резолюцията 101 делегати са били „за“, трима са гласували „против“, а един – „въздържал се“. Той определи резултата като „смазваща подкрепа“ за България, като допълни, че тримата „против“ са били от Северна Македония, което според него е очаквано. Въпреки това той изрази недоумение и възмущение от единствения глас „въздържал се“, наричайки го „неразбираем“ и предизвикващ „отвращение и абсолютно презрение“.

Заместник-председателят на „Има такъв народ“ отправи остър призив към отсъстващата в залата Надежда Йорданова от „Демократична България“. Той я прикани да влезе в пленарната зала и да излезе на трибуната, за да даде обяснение за действията си – както пред своята парламентарна група, така и пред останалите депутати и българските граждани както в България, така и в Северна Македония.

Балабанов обвини Йорданова, че действа срещу интересите на страната и попита дали възнамерява да продължи по този път, докато партията ѝ продължава да носи името „Демократична България“.

Атанас Славов се опита да защити съпартийката си, като посочи, че резолюцията е била приета правилно, но съдържа и някои препоръки. Той подчерта, че България все още има проблеми с върховенството на закона, с правосъдието и с цялата правосъдна система.

Балабанов отговори на Славов, обвинявайки го в разпространяване на „нелепи лъжи“ за съдебната система. Той отново поиска от Надежда Йорданова да обясни защо е гласувала „въздържал се“ по ключов документ, обвинявайки я в „национално предателство“ и обвини коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ в корупция.

Божанов от „Демократична България“ на свой ред подчерта, че много от приетите закони, отразяващи напредък в съдебната система, са внесени от Министерския съвет или по време на мандата на Йорданова и Славов като министри, и са били отхвърляни от други партии в парламента. Той защити гласуването на Йорданова, като заяви, че то е знак към обществото, че проблеми с върховенството на закона все още съществуват и че просто да се гласува „за“ е несериозно.

Депутатът от „Ново начало“ Йордан Цонев атакува „Продължаваме промяната – Демократична България“, като обвини партията, че всъщност иска да овладее съдебната система, за да я използва срещу политически и бизнес опоненти. Той обвини коалицията в „нахалство“ и ги нарече „български доносници“, които вредят на страната. Гласуването на Йорданова нарече „щрих“ в тази политика.

В отговор лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов, който също беше споменат, се възмути от нападките на „Ново начало“ и на „Продължаваме промяната-Демократична България“. Той заяви, че съдебната система е разделена между лобитата на Пеевски и Прокопиев, и че е трудно да се намери честен съдия. Според него борбата за съдебна реформа на „Продължаваме промяната-Демократична България“ цели да премахне представители на едното лоби и да сложи представители на другото.