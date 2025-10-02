Оборотът на БФБ за деветмесечието е 859 млн. лв. и расте с 29%

Оборотът на „Българска фондова борса“ за деветмесечието е на стойност 859 млн. лв. (439 млн. евро) и бележи ръст от 29% на годишна база. През септември също има повишение в търговията и то е с 62% спрямо август до 161 443 134 лв. (82 544 564 евро). Това отбелязват от борсовия оператор в месечния си обзор за пазара у нас.

Данните показват, че броя на сделките на „Българска фондова борса“ намалява с 8% на месечна база. През септември те са 6281, което е спад със 7.52% спрямо август. За деветте месеца обаче покупко-продажбите са се увеличили с 1.45% на годишна база.

Няма голяма промяна в предпочитанията на инвеститорите. В Топ 3 на най-ликвидните емисии акции на българския капиталов пазар за септември отново са „Софарма“ и „Шелли Груп“ ЕД. Те остават на върха съответно с по 788 и 648 сделки. Следва ги обаче „Доверие обединен холдинг“ (282 покупко-продажби).

През септември всички индексите на БФБ остават на червена територия.

Основният индекс SOFIX изгуби 0.84% на месечна база до 1072.54 пункта. На 2 юни показателят прескочи стойността от 1000 пункта. От началото на годината обаче той расте с 20.14 на сто.

Широкият измерител BGBX40 загуби 0.57 на сто, а равнопритегленията индекс BGTR30 – 1.10 процента към стойността си през септември. От началото на годината първият индекс е печеливш с 13.19%, а вторият – расте с 10.03 процента.

Секторният BGREIT, който следи представянето на компаниите от сектора на недвижимите имоти, е надолу с 1.06% спрямо август. Обаче с 6.73 на сто е нагоре от началото на годината.

През юни индексът beamX, който следи компаниите от пазара за развитие на малки и средни предприятия – ВЕАМ, се сви с 2.74 процента спрямо август до 106.48 пункта. От началото на годината обаче има повишение, което е със 7.61 процента.

Само шест компании подкрепиха индекса на сините чипове с повишение на цените на акциите си,

останалите девет дружества от базата за изчисляване на основния борсов измерител отчетоха намаление на котировките си през септември. В топ 3 на печелившите компании от SOFIX с най-високо повишение е „Софарма“ АД, чийто книжа добавиха 3.02 на сто. Акциите на „Доверие обединен холдинг“ са с 2.15% по-скъпи, а на „Елана Агрокредит“ добавиха 0.95% към стойността си.

В топ 3 на губещите компании през септември са “Шелли Груп” ЕД, „Фонд за недвижими имоти България“ АД и „Смарт Органик“. Цените на акциите им отчетоха спад съответно с по 5.43 на сто, 3.77% и 3.21 процента.

Оборотът в сделките на пазар MTF BSE International през септември, където се търгуват акции на големи международни компании, възлезе на 6.48 млн. лева.

Отново впечатлява оборотът на пазар „Облигации“ с изтъргувани дългови книжа за 73.49 млн. лева.

Акценти на БФБ през септември

На 10 септември „Българска фондова борса“ даде официален старт на търговията с акциите на „ИПО Растеж“ АД. Събитието отбелязва следващата фаза, след едно от най-успешните първични публични предлагания на пазара за последните години. На 30 юли дружеството набра максимално обявения праг от 11.55 млн. лв. при 10.50 млн. акции, като предлагането беше презаписано. Това е второто успешно IPO на основния пазар на БФБ през 2025 година. Инвестиционен посредник и съветник на емисията е „ЕЛАНА Трейдинг“. „ИПО Растеж“ АД е учреден съвместно от „Българска фондова борса“ и осем водещи инвестиционни посредници с цел да подпомага нови първични и последващи предлагания на българския капиталов пазар.