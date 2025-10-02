БУЛСТРАД спечели приза „Застраховател на годината 2024“

ЗЕАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ бе отличен с най-престижната награда в застрахователния сектор – „Застраховател на годината – Общо застраховане 2024“. Отличието е признание за водещата роля на компанията на пазара, високите професионални стандарти и резултати, насочено към клиентите.

Призът беше връчен на г-н Недялко Чандъров, председател на УС и главен изпълнителен директор на дружеството, от г-н Гроздан Караджов – Заместник министър-председател и министър на транспорта и съобщенията.

„Тази награда е висока чест и признание, но и отговорност. Благодаря на всички колеги в БУЛСТРАД, на Управителния съвет, както и на нашите партньори, но най-вече на нашите клиенти за доверието. Продължаваме да работим за развитие на пазара и въвеждане на иновативни решения в полза на клиентите. Пожелавам на всички колеги от застрахователния бранш здраве и нови, все по-високи професионални постижения,“ каза г-н Чандъров.

Церемонията по връчването на наградите се проведе на 1 октомври 2025 г. – Деня на застрахователя, в зала „Опера“ на Astoria Grand Hotel в София, в присъствието на ръководители на държавни институции и регулаторни органи, представители на академичните среди и бизнеса.

Наградите „Застраховател на годината“ се присъждат ежегодно, за да отличат най-добрите компании в сектора. Претендентите се оценяват от експертно жури по обективни и публични показатели. Организатори на 17-ото издание на конкурса са: Университет по застраховане и финанси (УЗФ), Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ), Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО), Фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски“ и Българската асоциация на застрахователните брокери (БАЗБ).

С отличието „Застраховател на годината“ БУЛСТРАД затвърждава позицията си на доверен партньор и лидер в общото застраховане в България.