Оценката на OpenAI скача на 500 млрд. долара, изпреварвайки SpaceX

Компанията за генеративен изкуствен интелект OpenAI достигна пазарна оценка от 500 милиарда долара след сделка за вторична продажба на акции на стойност 6.6 милиарда долара от настоящи и бивши служители на компанията. Това изстреля собственика на ChatGPT пред SpaceX на Илон Мъск, оценен на 400 милиарда долара.

Сделката е потвърждения на силния инвеститорски интерес към изкуствения интелект, като OpenAI, заедно с Nvidia, е сред водещите в глобалното изграждане на AI инфраструктура. Макар все още да не реализира печалба, компанията на Сам Алтман сключва големи партньорства с Oracle и SK Hynix и поддържа лидерството си чрез нови продуктови разработки, включително модела GPT-5.

Продажбата на акции има също за цел да задържи ключови кадри на фона на агресивната конкуренция за таланти от компании като Meta, Google и Anthropic.

