Председателят и зам.-председателите на КФН връчиха наградите за 2024 г. в застраховането и пенсионното осигуряване

В деня на застраховането председателят и заместник-председателите на Комисията за финансов надзор връчиха най-големите награди в сектора. Празникът събра представители на институции, академични среди и бизнеса. Сред официалните гости на събитието в столичния Гранд Хотел „Астория“ бяха председателят на КФН Васил Големански и заместник-председателите Диана Йорданова и Пламен Данаилов.

„Застраховането е онзи невидим, но мощен щит, който защитава хората, бизнеса и държавата от рисковете на непредвидимото. То е мост между настоящето и бъдещето, инструмент за финансова стабилност, но и символ на солидарност. Климатичните промени, несигурността в търговските взаимоотношения и глобалните рискове са предизвикателства, с които застраховането трябва да се справи чрез засилена защита на потребителите и разработването на иновативни застрахователни решения. В тази мисия имате пълната подкрепа на Комисията за финансов надзор“, заяви в изказването си Васил Големански.

„За мен е чест, че секторът вижда у нас диалогичен партньор. Подобряваме комуникацията с пазара, защото нашето разбиране е, че не само трябва да следим за спазването на реда и правилата, но трябва да сме и партньор, който ви подпомага в развитието на бизнеса“, допълни председателят на КФН.

Председателят на КФН връчи отличието за „Застраховател на годината – Животозастраховане“ на „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД,

което бе отличено за своята силна пазарна позиция и доверие сред клиентите.

Голямата награда за „Застраховател на годината – Общо застраховане“ взе ЗЕАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ – компания с дългогодишни традиции и утвърдено лидерство в сектора, а призът даде вицепремиерът Гроздан Караджов.

Заместник-председателят Пламен Данаилов връчи няколко награди.

„Застраховател на годината – Най-динамично развиващо се дружество“ за 2024 г. стана „Групама Застраховане“ EАД, а призът „Застрахователeн брокер на годината – Общо застраховане“ отиде при „Ес Ди Ай Груп“ ЕАД.

Данаилов връчи отличието „За цялостен принос в развитието на българското застраховане“ на фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски“ на Борислав Богоев, председател на Националното бюро на българските автомобилни застрахователи.

В рамките на церемонията бяха наградени и най-успешните пенсионноосигурителни дружества.

За „Пенсионноосигурително дружество на годината“, за дейността по допълнително задължително пенсионно осигуряване, бе отличено ПОК „Доверие“ АД.

Диана Йорданова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор“, връчи приза на изпълнителните директори на компанията Николай Марев и Мирослав Маринов.

В конкурса „Застрахователи за обществото“ омбудсманът Велислава Делчева отличи социално значими инициативи, а първа награда получи „Дженерали Застраховане“ за проекта „The Human Safety Net България“.

Особено вълнуващ момент беше и връчването на наградите „Пенсионноосигурително дружество на годината“. Заместник-председателят на КФН Диана Йорданова връчи отличието на ПОК „Доверие“ АД в категорията за допълнително задължително пенсионно осигуряване, а „Алианц България“АД бе наградено за заслугите си в доброволното пенсионно осигуряване. Отличието за най-динамично развитие в дейността си получи ПОК „Бъдеще“АД.