Може ли витамин D да обърне стареенето?

Ако имате недостиг на витамин D, той може да помогне за забавяне на някои процеси на стареене. Но ако вече имате достатъчни нива, няма убедителни доказателства, че допълнителният ще обърне или забави стареенето.

Например, той е необходим за производството на колаген и еластин. Ако имате недостатъчни нива, вероятно ще забележите по-голямо стареене на кожата.

Един от признаците на стареенето е дължината на теломерите. Теломерите са защитни „капачки“ на краищата на хромозомите. Всеки път, когато клетка се дели, теломерът се скъсява.

С възрастта теломерите стават по-къси и се появяват повече грешки и мутации в ДНК. Ако можете да запазите теломерите дълги, е по-малко вероятно да се появят увреждания на ДНК и ефекти от стареенето.

Има определени фактори, които могат да ускорят скъсяването на теломерите, като недоспиване, стрес, замърсяване, преработена храна и липса на упражнения. От друга страна, навици като силови тренировки и други упражнения могат да забавят скъсяването на теломерите с времето.

В изследване, публикувано през юли, учените тестваха бели кръвни клетки на повече от 900 души, участващи в по-голямо клинично проучване за витамин D и омега-3 добавки. Половината участници приемали по 2,000 IU витамин D3 дневно.

Групата, която приемала добавките, загубила с 140 по-малко базови двойки ДНК, което намалява риска от грешки и мутации, водещи до клетъчни дисфункции. Хората, които приемали добавки, също имали по-дълги теломери. Затова някои хора предполагат, че може да забави стареенето.

Скъсяването на теломерите е само един от 12-те предложени механизми на стареене. Всички потенциални механизми имат своите силни и слаби страни, а учените не са съгласни кое точно води до стареене.

