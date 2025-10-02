Президентът Радев: Промените в закона окончателно ще подчинят службите на политическите цели

Очаквам хората да реагират на този произвол.

Това бяха първите думи на президента Румен Радев, след като депутатите прекратиха правомощията му, свързани с назначаването на шефове в специалните служби.

„Тези промени окончателно ще подчинят службите на политическите цели на управляващите. Службите ще бъдат употребени – не само за манипулация при избори и прикриване на кражби, но и за композиране на компромати срещу неудобните и заглушаване на опозицията“, коментира държавният глава.

Относно твърденията на лидера на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски, че държавният глава използва Президентството, за да пише устава на новата си партия, Радев заяви:

„Не отговарям за параноята на някои хора. Важното е, че обществото вече започва да реагира. Лошата новина за управляващите е, че това е само началото. Аз съм убеден, че битката за демокрацията ще бъде спечелена от свободните българи. Моят устав е българската Конституция и аз ще я отстоявам докрай, докато съм президент“.

Президентът заяви, че съдебната власт вече е „впрегната за тези цели“ и припомни, че през 2013 г. хората са излезли на масови протести срещу назначаването на Делян Пеевски за шеф на ДАНС. „Пеевски взима службите на абордаж. Тези промени рушат баланса между институциите. Помните как „сглобката“ похити Конституцията. Пеевски оглозгва това, което е останало от нея, както оглозгва политически партии – първо ДПС, сега и ГЕРБ, наред са и други“, добави президентът, цитиран от БТВ.

„Крайно време е нашата съдебна система да е организирана така, че да има истинско върховенство на правото. Не искам да коментирам решението на съда, но той явно се произнася по закона, а той е много ясен“, коментира Радев решението на ВКС от по-рано днес, свързано с изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов.

Държавният глава участва в представянето на фототипно издание на „Македонски алманахъ“ на Македонската патриотична организация по повод 85-годишнината на оригинала.