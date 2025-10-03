В Царево е обявено бедствено положение, пътят Бургас – Созопол е затворен

Обявява се бедствено положение на територията на община Царево. В периода от 00:00 ч. днес до настоящия момент са регистрирани изключително големи количества валежи дъжд, паднали за кратко време. Автоматични метеорологични измервателни станции отчитат количества от 225 мм в гр. Царево и от над 410 мм в с. Изгрев, съобщават от общината.

Денят 3 октомври 2025 г. е обявен за неучебен за училищата и детските градини. Социалният патронаж и млечната кухня не работят и няма доставки на храна.

Затворени са пътищата Царево – Изгрев – Малко Търново, мостът при плаж „Нестинарка“, както и пътят от Царево през къмпинг „Арапя“ и „Оазис“ до Лозенец.

Жители от рискови райони вече са евакуирани. Общината призовава гражданите да не напускат домовете си и да избягват пътувания.

Системата за ранно известяване не е била задействана в Царево. В момента заседава областният кризисен щаб и от общината съобщиха, че нямат достъп до системата.

Заради силни валежи е задействана системата BG-ALERT и е затворен пътят Бургас – Созопол (главен път II-99 от кв. Крайморие до Созопол) до оттичане на водата. Определен е обходен маршрут през село Маринка, като властите призовават гражданите да следват техните указания.

Междувременно стана ясно, че Проходът Петрохан по път II-81 София – Монтана е затворен за снегопочистване и в двете посоки, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Вчера проходът беше почистван от три машини. Областният управител на Монтана Калин Хайтов препоръча да се шофира внимателно, тъй като има опасност от падане на клони и на цели дървета върху шосето, както и че „Петрохан“ е проходим при зимни условия.