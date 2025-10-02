Необходим е единен контролен орган на пътя и той трябва да бъде към МВР, заяви Гроздан Караджов

Необходим е единен контролен орган на пътя и той трябва да бъде към МВР, заяви вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов.

Има обаче функции към Агенция „Автомобилна администрация“, които няма как да бъдат закрити, обясни вицепремиерът.

Гроздан Караджов припомни, че още в началото на годината е направил предложението за единен контролен орган, защото по думите му такава структура ще облекчи превозвачите и ще повиши безопасността, а формирането ѝ може да стане за два месеца:

„За мен е важно безопасността на движението по пътя. Този контрол, който се осъществява върху товарните автомобили и рейсовете да се прави от един орган, да няма 4 палки на пътя, които да спират камионите, рейсовете, леките автомобили, защото в момента всички органи правят техни актове, техни наказателни постановления. Радвам се, че дойде Роби Уилямс в България, за да узрее коалицията за тази идея, защото тогава през януари месец, когато я предложих, нямаше толкова голямо съгласие“, каза той.

Закриването на ДАИ обаче не е толкова лесно, тъй като има функции, които според европейски директиви няма как да бъдат закрити и те ще останат към транспортното министерство, а дотогава ще действат новите мерки, които вчера бяха предприети въвеждане на боди камери за всички инспектори на пътя, за да се гарантира прозрачност и задължителна ротация на инспекторите.

„Очаквам естествено да дадат резултат. Вече искам да дам ясен сигнал и към българските граждани, че няма да има никаква пощада за тези, които продължават да се занимават с корупция и каквито и необходими мерки да трябва да се вземат ще ги вземем, но това явление ще бъде изкоренено“, заяви Караджов.

От агенцията са освободени четирима служители. Освен двамата задържани за подкуп инспектори, тъй като отговорността е и на техните ръководители. Очаква се и международната антикорупционна организация „Прозрачност без граници“ да извърши външен независим одит на агенция „Автомобилна администрация“.