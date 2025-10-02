РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Премиерът Желязков увери, че България пази европейските граници изключително добре

Премиерът Росен Желязков увери, че България пази европейските граници изключително добре

България пази европейските граници изключително добре и успешно, и натискът от Турция към вътрешността на Европа е намалял значително – увери премиерът Росен Желязков.

Това съобщиха от правителствената пресслужба. Желязков направи изявлението по време на дискусия за миграцията в рамките на среща на върха на Европейската политическа общност в Копенхаген:

„Нашите усилия са да бъдат връщани нелегалните мигранти в страните по произход. Именно тези политики, които София е отстоявала през годините, срещат разбиране от много от страните в ЕС. Сигурността на Европа зависи не само от опазването на границите с физическа сила, с технологии, в които инвестираме много, включително чрез евроизточници, но и от правилните политики, които да пресичат всички опити за нелегална миграция на континента“, каза премиерът. 

