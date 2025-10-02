Четирима души ранени след атака край синагога в Манчестър

Британската полиция съобщи, че четирима души са били ранени след сигнали за намушквания с нож и автомобил, врязал се в пешеходци в близост до синагога в Манчестър. . Органите на реда са простреляли предполагаемия извършител, предаде Ройтерс.

Очевидци съобщиха за засилено полицейско присъствие в района. На мястото на инцидента са забелязани и линейки.

Видеозапис, публикуван в социалните мрежи, показва как полицията стреля по мъж вътре в ограждението на синагогата, докато друг човек лежи на земята в локва кръв, носещ традиционно еврейско покривало за глава.

Кметът на Манчестър Анди Бърнъм определи случая като сериозен, но заяви пред радио Би Би Си, че „непосредствената опасност изглежда е овладяна“. Британският министър-председател Киър Стармър написа в Х, че е ужасен от инцидента, случил се на Йом Кипур — най-свещения ден в еврейския календар.