Тайван отхвърля идеята на САЩ за разделяне на производство на чипове от TSMC

Тайван дава ясно да се разбере, че няма да премести половината от производството си на чипове в САЩ и отрече идеята да е обсъждана във Вашингтон.

„Това е американска идея. Нашият екип за преговори никога не е поемал ангажимент за разделяне на производството 50 на 50,“ заяви вицепремиерът Чън Ли-чиун пред репортери в Тайпе. Тя добави, че темата дори не е била на масата по време на последния кръг от разговорите и подчерта:

„Няма да се съгласим на такова условие.“ Тайван е обсъдил единствено търговски въпроси. Чън посочи, че има известен напредък по отношение на решаването на въпроса с американските мита, включително 20-процентния налог, въведен от Доналд Тръмп, която притеснява производителите на острова.

Американски официални лица настояват Тайван и неговият технологичен гигант TSMC да преместят повече производствени процеси в Съединените щати на фона на опасенията за веригите за доставки и напрежението с Китай. Но последните изявления на Тайпе са категорични: Тайван иска да запази доминиращата си позиция в производството на чипове у дома.