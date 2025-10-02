Тайван отхвърля идеята на САЩ за разделяне на производство на чипове от TSMC

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Тайван дава ясно да се разбере, че няма да премести половината от производството си на чипове в САЩ и отрече идеята да е обсъждана във Вашингтон.

„Това е американска идея. Нашият екип за преговори никога не е поемал ангажимент за разделяне на производството 50 на 50,“ заяви вицепремиерът Чън Ли-чиун пред репортери в Тайпе. Тя добави, че темата дори не е била на масата по време на последния кръг от разговорите и подчерта:

„Няма да се съгласим на такова условие.“ Тайван е обсъдил единствено търговски въпроси. Чън посочи, че има известен напредък по отношение на решаването на въпроса с американските мита, включително 20-процентния налог, въведен от Доналд Тръмп, която притеснява производителите на острова.

Американски официални лица настояват Тайван и неговият технологичен гигант TSMC да преместят повече производствени процеси в Съединените щати на фона на опасенията за веригите за доставки и напрежението с Китай. Но последните изявления на Тайпе са категорични: Тайван иска да запази доминиращата си позиция в производството на чипове у дома.

