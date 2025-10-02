„ДЗИ-Животозастраховане“ е „Застраховател на годината – Животозастраховане“ за 2024 г.

„ДЗИ-Животозастраховане“ ЕАД бе удостоено с наградата „Застраховател на годината – Животозастраховане“ за 2024 г. по време на официалната церемония, организирана от Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ).

Отличието бе връчено на Коста Чолаков, главен изпълнителен директор на ДЗИ, от Васил Големански, председател на Комисията за финансов надзор, като признание за изключителния принос на компанията към развитието на животозастрахователния сектор в България.

„За нас това отличие е не просто признание, а потвърждение, че сме на прав път – пътят на отговорност, грижа и иновации. Горди сме, че усилията на целия ни екип се оценяват на най-високо ниво. Това ни мотивира да продължаваме да работим с още по-голяма отдаденост в името на нашите клиенти“, сподели Коста Чолаков.

Наградата е резултат от последователната стратегия на ДЗИ за иновации, дигитализация и устойчиво развитие,

както и от високото ниво на доверие, което компанията продължава да изгражда сред своите клиенти. През изминалата година ДЗИ реализира значими подобрения в клиентското обслужване, разшири дигиталните си канали и въведе нови продукти, отговарящи на съвременните нужди на потребителите.

Церемонията по връчването на наградите събра водещи представители на застрахователната индустрия, регулаторни органи и медии, като подчерта значението на прозрачността, професионализма и устойчивото развитие в сектора.