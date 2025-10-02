РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Трафикът на ГКПП „Капитан Андреево“ и ГКПП „Лесово“ е интензивен на изход

блокада-превозвачи-капитан андреево

Трафикът на ГКПП „Капитан Андреево“  и ГКПП „Лесово“ е интензивен на изход за товарни автомобили за Турция, съобщават от Министерството на вътрешните работи.

Фериботната платформа, обслужваща линията Оряхово – Бекет, временно е преустановила работа поради ниското ниво на река Дунав. Трафикът е нормален на останалите гранични преходи с Румъния.

Извършва се основен ремонт на българския участък на „Дунав мост“ при Русе,

поради което е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата-изпълнител. 

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с с Република Северна Македония и със Сърбия.

На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности.

Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска  влизането на външни лица в обекта. Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Гърция.

