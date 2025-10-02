Промени във ВиК сектора влизат за разглеждане в парламентарната Комисия по околна среда и водите

Депутатите от Комисията по околната среда и водите ще разгледат Законопроект, свързан с водоснабдяването и канализацията. В него се предлага ВиК инфраструктурата да бъде обединена по модела „една административна област – една асоциация – един ВиК оператор“.

Законопроектът, внесен от Министерския съвет в края на юли, беше разгледан, гласуван и приет от депутатите във водещата Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. По време на обсъждането най-спорната част се оказа предложението броят на ВиК операторите да бъде ограничен до броя на административните области. Критиците на тази промяна изразиха опасения, че тя ще засили влиянието на държавата, която ще поеме повече контрол и координация чрез областните администрации, за сметка на ролята на общините.

Кметовете смятат, че това предложение нарушава конституционния принцип за равнопоставеност между държавната, общинската и частната собственост. По думите им, лишаването на общинските съвети от правото да управляват собствеността си представлява сериозен удар по местното самоуправление.