Открива се новата програма „ДОМИНО“ 2 за развитие на дуалното образование

мон

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще открие новата програма „Домино“ 2 за развитие и надграждане на дуалното обучение. Това съобщават от Министертвото на образованието и науката. 

Българо-швейцарската програма е с бюджет от 5.8 млн. швейцарски франка и ще се изпълнява в периода от 2025 до 2029 година. Тя надгражда постигнатите резултати от първия проект, като този път основен акцент се поставя върху активното участие на бизнеса в процеса.

На откриващото събитие ще присъстват посланикът на Швейцария в България Пиер Хагман и ръководителят на Швейцарския офис за сътрудничество Томас Щауфер.

В дискусията ще се включат представители на работодателските организации, на бизнеса, академичните среди и гражданския сектор.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

