Бюджетното салдо към август е отрицателно и е 5.21 млрд. лева

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма към август е отрицателно и е 5.21 млрд. лв. (2.4 % от прогнозния БВП), отбелязват от Министерството на финансите. То се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 3.4 млрд. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 1.81 млрд. лева. Очаква се през четвъртото тримесечие на годината да постъпят втори и трети транш по Механизма за възстановяване и устойчивост в общ размер на над 4.4 млрд. лв., което ще компенсира напълно натрупания дефицит по сметките за средства от ЕС (над 1.8 млрд. лв.), респективно текущо ще подобри салдото по консолидираната фискална програма.

Приходите, помощите и даренията по консолидираната фискална програма (КФП) към август са в размер на 52.66 млрд. лв. или 58.3% от годишните разчети.

Постъпленията нарастват с 6.17 млрд. лв. спрямо отчетените към август 2024 година.

За този ръст принос имат най-вече данъчните приходи, които са c 5.59 млрд. лв. повече. Неданъчните приходи нарастват с 1.28 млрд. лв. на годишна база, а постъпленията в частта на помощите и даренията са по-малко със 708.1 млн. лева.

Данъчните постъпления (включително приходите от осигурителни вноски) са в размер на 43.12 млрд. лв., което представлява 60.9% от разчетените за годината. Приходите от данъци и осигурителни вноски формират 81.9% от общите постъпления по КФП за периода. Късното приемане на ЗДБРБ за 2025 г. забави прилагането на мерките за повишаване на събираемостта на приходите и борбата със сивата икономика, съкрати времето, през което те ще се прилагат през 2025 г., отбелязват от финансовото ведомство.

Очаква се положителните ефекти в приходите да се проявят през оставащите месеци до края на годината.

Неданъчните приходи са в размер на 7.77 млрд. лв., което представлява 64.8% от годишните разчети. Тези приходи се формират основно от приходи от държавни, общински и съдебни такси, приходи и доходи от собственост, приходи от концесии, приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове и други. Приходите от помощи и дарения са в размер на 1.77 млрд. лева.

Разходите по КФП (включително вноската на България в бюджета на ЕС) към август възлизат на 57.88 млрд. лв.,

което е 59.8% от годишните разчети. За сравнение, разходите по КФП към август миналата година бяха 48.17 млрд. лв., като следва да бъде взето предвид, че през февруари 2024 г. има отчетена трансакция по възстановяване на разходи от сметка за чужди средства на Министерството на регионалното развитие и благоустройството обратно към бюджета на министерството в размер на 1.2 млрд. лева. При елиминирането на тази трансакция, с оглед съпоставимост, разходите към края на август 2025 г. нарастват с 8.5 млрд. лева. Нарастване на разходите има основно в частта на социалните плащания, включително разходите за пенсии, както и при разходите за персонал, капиталовите разходи и други.

Нелихвените разходи са в размер на 55.8 млрд. лв., което представлява 60.2% от годишния разчет и ръст (на съпоставима база) от 7.93 млн. лв. спрямо отчетените към август 2024 година. Текущите нелихвени разходи са 49.63 млрд. лева. Капиталовите разходи (включително нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 6.12 млрд. лева. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са за 45 млн. лева. Лихвените плащания са в размер на 762.5 млн. лв. (47% от планираните за годината и ръст от 240.4 млн. лв. спрямо същия период на миналата година, което се дължи основно на календара по обслужването на държавния дълг).

Размерът на фискалния резерв към края на август е 19.56 млрд. лв.,

в т. ч. 17.76 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 1.8 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.