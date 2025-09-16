Още два вота на недоверие срещу Урсула фон дер Лайен през октомври

Европейската комисия, ръководена от Урсула фон дер Лайен, ще се изправи пред два вота на недоверие в Европейския парламент следващия месец. Председателят на ЕП Роберта Мецола е потвърдила, че предложенията са получили необходимата подкрепа от поне една десета от общо 719-те евродепутати, за да бъдат разгледани и гласувани, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Инициативата идва от две политически групи – Левицата и „Патриоти за Европа“. Първите обвиняват Фон дер Лайен в бездействие спрямо кризата в ивицата Газа, докато десните критикуват икономическата политика на Европейската комисия.

Това ще бъде второ подобно изпитание за Фон дер Лайен тази година. През юли тя вече преодоля вот на недоверие, когато 175 евродепутати гласуваха „за“, а 360 – „против“, далеч от необходимото мнозинство от две трети.