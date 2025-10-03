За първи път жена стана архиепископ на Англиканската църква

Сара Мълали стана новия архиепископ на Кентърбъри, което е исторически момент. За първи път жена заема тази висша длъжност в 1400-годишната история на Църквата на Англия, предаде Би Би Си.

Мълали е 106-ия архиепископ на Кентърбъри и формален ръководител на около 85 милиона англиканци по целия свят. Назначаването ѝ е кулминация на реформите, осъществени преди 11 години и дали възможност и на жени да заемат висши постове.

Шейсет и три годишната Сара Мълали има забележителен предишен опит като бивша медицинска сестра и главен медицински директор на Англия. Тя се застъпва за отворена култура в църквите, която толерира различията.

Назначаването ѝ е обявено от офиса на премиера Киър Стармър с официалното съгласие на крал Чарлз, който е Глава на Англиканската църква.

Историческото назначение обаче може да доведе до разделения с по-консервативните й клонове, особено в африканските държави (като Нигерия, Кения и Уганда), където живеят около две трети от англиканците. В тези консервативни общности отдавна се наблюдава тенденция за отделяне от църквата майка в Англия заради либералните реформи.