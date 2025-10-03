Полша ще се присъедини към тръбопроводната мрежа на НАТО

Инвестиционната агенция на НАТО към полското Министерство на отбраната и полската петролна и газова компания PERN подписаха предварително споразумение за свързване на Полша с тръбопроводната мрежа на НАТО. Това беше обявено от полското Министерство на отбраната.

„В присъствието на полския заместник-министър на отбраната Цезари Томчик беше подписано предварително споразумение между Инвестиционната агенция на НАТО към полското Министерство на отбраната и PERN за изпълнение на програма за разширяване на горивната инфраструктура на Полша с цел свързването ѝ с тръбопроводната мрежа на НАТО“, написаха от полското Министерство на отбраната в социалната мрежа X.

Както заяви Томчик на пресконференция след подписването,

щабквартирата на НАТО е отпуснала средства на Полша за подготвителна работа и проектни работи.

След това всички страни от алианса ще трябва да дадат окончателно одобрение за изграждането на тръбопровода. Неговият 300-километров клон ще се простира от границата с Германия до терминала PERN в Бидгошч в северозападна Полша. Предварителната стойност на работата се оценява на приблизително 20 милиарда полски злоти (5.5 милиарда долара).

Централноевропейската тръбопроводна система (CEPS) е построена в края на 50-те години на миналия век.

Мрежата, обхващаща Белгия, Германия, Люксембург, Нидерландия и Франция, е дълга 5314 километра. Системата е предназначена предимно за снабдяване с гориво на самолети и бронирани машини. От 1959 г. насам тя се използва и за граждански цели. Тези тръбопроводи доставят гориво до международните летища в Амстердам, Брюксел и Франкфурт на Майн.