Топката лети високо, време е за забивка!

Еуфорията след чутовния успех на волейболистите ни на световното първенство във Филипините затихва и отстъпва място на трезвите оценки на постигнатото. Отвъд спортния аспект на събитието, на преден план се възправя един очевиден извод – момчетата от отбора, чиято средна възраст е 24 години, демонстрираха в действие традиционни за българина ценности като трудолюбие, дисциплинираност, воля за победа, висок дух. И преодолявайки безапелационно с тях шестима свои противника на терена, накараха българският народ да повярва, че тези ценности са възможни и живи днес. Въпреки духовната криза, в която сме изпаднали.

Очертава се и още един важен извод – тези истински български мъже доказаха, че съществува позабравено поле за изяви на амбиция, героизъм и в същото време скромност, което е на светлинни години от чалгарската шлака на всекидневието, показността на позата, хвалебствието на самозабравата. И най-вече, че това е поле извън задушаващата ни с отровните си изпарения политическа джунгла у нас. Съществуващо въпреки…

Това е полето, където всичко се постига с много пот, усилия, упоритост, себеотдаване, сплотеност, честност. Качества, каквито би трябвало да осмислят и обживяват родната обществено-политическата действителност. Но не би. Там вилнее политическата пасмина, назоваваща себе си политически елит, която вместо да ни поведе към общото благоденствие, ни набута в блатото на застоя.

Елит е, да. На интригите, кражбите, лъжите, лъстливите обещания. Елит, който е обгрижван и пазен от търтеите в храма на съдебната власт, построен с нашите ръце, пот и кръв. Търтеи, които не носят меда на справедливостта и законността.

Това е обяснението на народната еуфория, изкарала хиляди българи по площадите, за да видят своите герои. В тях те видяха себе си, показаха доверието и любовта си към своите избранници, гласуваха „за“ своите представители.

Тези момчета-мъже, истински депутати на народа. Които ни показаха, че няма мрежа или блокада, която да ги спре.

Топката лети високо, време е за забивка!