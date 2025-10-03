Британски стартъп възстановява емблематичния Lotus Esprit от филма за Бонд

Британският стартъп Encor, в който работят бивши инженери на Lotus и Aston Martin, обяви че ще възстанови класическото купе Lotus Esprit, за да отбележи 50-годишнината на модела.

Тя е базирана на по-късен модел Esprit, но каросерията е вдъхновена от клиновидния S1 от първо поколение, проектиран от Джорджето Джуджаро. Моделът стана известен със своите серпентински автомобилни преследвания и подводни каскади във филма за Джеймс Бонд от 1977 г. „Шпионинът, който ме обичаше“.

Въпреки че рестомодът е оформен в стил S1, голяма част от оборудването е взето от много по-късен Esprit. Всеки от 50-те автомобила ще бъде задвижван от Esprit S4 V8, който беше представен през 1996 г. и се произвеждаше до 2004 година. Той беше оборудван с 3,5-литров V8 двигател с турбокомпресор, произвеждащ 355 конски сили. Разработчиците на проекта заявиха, че двигателите са били напълно преработени и модифицирани, за да се осигури ежедневна използваемост и да се подобрят производителността.

Твърди се, че интериорът ще включва кожа, алкантара и алуминиеви елементи, мултимедийна система с Apple CarPlay, климатик и 360-градусова система за камери. Купето ще запази и оригиналните изскачащи фарове, но ще разполага с LED устройства.

Ще бъдат произведени само 50 от тези автомобили, като цената на всеки един е поне 430 000 паунда.

Lotus Esprit е спортен автомобил, произвеждан от Lotus Cars от 1976 до 2004 г. в завода им в Хетъл, Англия. Той има задно разположен двигател и задвижване на задните колела. Заедно с Lotus Elise/Exige, той е един от най-дългогодишните модели на Lotus.

Британският мултинационален автомобилен производител на луксозни спортни автомобили и електрически превозни средства Lotus Group (известна още като Lotus Cars) е съставен от три основни юридически лица. Lotus Cars е компания за високопроизводителни спортни автомобили, базирана в Хетел, Норфолк. Lotus Technology Inc. е компания за изцяло електрически лайфстайл превозни средства, със седалище в Ухан, Китай, която управлява регионални съоръжения в Обединеното кралство, Холандия и Германия. А Lotus Engineering е инженерна консултантска фирма със седалище в Lotus Advanced Technology Center (LATC), разположен в кампуса Уелсбърн на Университета на Уоруик.