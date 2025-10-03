Zeekr започва продажби на EV в Румъния, Словения, Хърватия и България

Китайският производител на електромобили Zeekr разширява присъствието си в Югоизточна Европа, навлизайки на пазарите в Румъния, Словения, Хърватия и България. Дъщерната компания на Geely подписа договор за партньорство със SEEAG – вносител с дългогодишен опит в региона, който ще отговаря за дистрибуцията и сервизното обслужване на моделите 001, X и 7X. Zeekr ще започне с шоурум в Любляна, като в бъдеще се предвиждат подобни изложбени зали и в други градове.

До момента първокласната марка на китайската група Geely беше съсредоточена главно върху Централна Европа и Скандинавия. Моделите ѝ вече се предлагат в Нидерландия, Белгия, Швейцария, Швеция, Дания и Норвегия. През 2023 г. беше обявено, че тя ще навлезе и на германския пазар, но плановете за него все още не са финализирани.

Сега Zeekr предприема по-решителни стъпки в Югоизточна Европа. Компанията вече продава електромобили в Гърция от лятото, а от октомври ще започне да приема поръчки и в Румъния, Словения, Хърватия и България. Първите доставки се очакват до края на годината.

Zeekr вижда сериозен потенциал в региона. В Словения делът на електрическите коли при новорегистрираните автомобили почти се е удвоил за година, достигайки 9.1% през първата половина на 2025 г. спрямо 5.8% за същия период на 2024-а.

Електрическите модели набират постепенно скорост и в България и Хърватия, особено с оглед на подобряващата се инфраструктура за зареждане. По съотношение на инсталираната зарядна мощност (kW) спрямо броя регистрирани електромобили, двете страни са сред топ 10 в Европа. Освен това хърватското правителство предлага редица финансови стимули за фирми, които купуват EV.