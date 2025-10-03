Chivas Regal представя първата прозрачна спиртна напитка Crystalgold

Crystalgold е първата прозрачна спиртна напитка на Chivas Regal, описвана от марката като „иновация и техническо постижение“. Главният блендър на Chivas, Санди Хайслоп, създава напитката чрез специален филтрационен процес, който премахва златистия цвят.

Прозрачният цвят на напитката се различава значително от традиционните продукти на Chivas Regal, което прави проекта високорисков за Хайслоп. Целта е да се създаде кристално чиста течност, която да може да се консумира като „прозрачна спиртна напитка“, като същевременно запази характерния вкус и качество на марката.

Crystalgold има 40% алкохол и се продава за 51 паунда (68 долара). Ароматите включват ябълков пай, ванилов фъдж, маслено-карамелен вкус и нотки портокалова кора. На вкус се усещат червени карамелизирани ябълки, круши и леки нотки канела и джинджифил.

При първото представяне и дегустация в Лондон Хайслоп подчертава : „Искахме да се откъснем от стереотипите за прозрачни спиртни напитки. Идеята беше да се създаде чиста напитка, която да запазва класическите аромати на Chivas Regal – кремообразен, мек, деликатен, но сложен.“

Crystalgold е първата колаборация между екипа на Хайслоп и техническата лаборатория на Chivas Brothers, създавана почти три години. Основата е ексклузивна бленда, прецизирана чрез процес с контролирани температурни условия и точно измерени потоци.

За филтрацията е разработена вътрешна система, която е ключова за запазването на вкуса. „Лесно е да направиш прозрачна напитка, но да запазиш правилния вкус изисква много работа, експерименти и многократни опити с различни потоци,“ обяснява Хайслоп.

Хайслоп работи в тясно сътрудничество със Scotch Whisky Association (SWA), за да се увери, че Crystalgold не се представя като скоч уиски. За да отговорят на изискванията, към напитката е добавено минимално количество нов дестилат (<0,1%).