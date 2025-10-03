РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Общинският съвет в София заседава извънредно, за да изслуша ръководството на „Топлофикация“

Столичен общински съвет - заседание

Днес от 10:00 ч. Столичният общински съвет ще проведе извънредно заседание, за да обсъди удължаването на договора за доставка на природен газ между „Топлофикация София“ и „Булгаргаз“.

Единствената точка в дневния ред е изслушването на изпълнителния директор Петър Петров и председателя на Управителния съвет на дружеството Милена Ценова, които ще представят информация за договора, готовността за отоплителния сезон и предстоящите ремонти.

Заседанието бе поискано от групата „Спаси София“ заради ремонт в квартал „Дружба 2“. На 29 септември от „Топлофикация София“ публикуваха графика за спиране на топлоподаването в квартала. От дружеството уточниха, че ремонтът ще започне с монтиране на спирателна арматура, заради която се предвижда спиране на топлоподаването за целия квартал и комплекс „Цариградски“ до 6 октомври.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че КЗП успешно защитава потребителите от подвеждащи търговски практики и некоректно ценообразуване в магазините?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени