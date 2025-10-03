Общинският съвет в София заседава извънредно, за да изслуша ръководството на „Топлофикация“

Днес от 10:00 ч. Столичният общински съвет ще проведе извънредно заседание, за да обсъди удължаването на договора за доставка на природен газ между „Топлофикация София“ и „Булгаргаз“.

Единствената точка в дневния ред е изслушването на изпълнителния директор Петър Петров и председателя на Управителния съвет на дружеството Милена Ценова, които ще представят информация за договора, готовността за отоплителния сезон и предстоящите ремонти.

Заседанието бе поискано от групата „Спаси София“ заради ремонт в квартал „Дружба 2“. На 29 септември от „Топлофикация София“ публикуваха графика за спиране на топлоподаването в квартала. От дружеството уточниха, че ремонтът ще започне с монтиране на спирателна арматура, заради която се предвижда спиране на топлоподаването за целия квартал и комплекс „Цариградски“ до 6 октомври.