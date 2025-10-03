РЕГИСТРИРАЙ СЕ
„Демократична България“ настоя кабинетът да отнеме сградата на „Ново начало“

„Демократична България“ ще внесе в парламента проекторешение, с което Министерският съвет да отнеме сградата на ул. „Врабча“ 23, предоставена през ноември 2024 г. от служебния кабинет на Димитър Главчев на формацията на Делян Пеевски – „Новото начало“. Тогава държавни агенции, настанени там, бяха изведени спешно, за да освободят място за новата централа на партията.

По време на блицконтрола днес, съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев заяви, че преместването на институциите е струвало около 10 млн. лева. Той поиска точни данни от премиера Росен Желязков, който на свой ред обеща да бъде извършена проверка. Мирчев обяви, че с проекта си „Да, България“ иска сградата да бъде върната на държавните агенции.

Председателстващият заседанието Драгомир Стойнев от БСП обвини Мирчев, че нарушава правилника, тъй като блицконтролът е за въпроси по общата политика. Той заяви, че депутатът използва трибуната за „раздаване на морал“.

