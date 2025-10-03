РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Русия няма да атакува НАТО, но ще реагира бързо при провокация, предупреди Путин

Руският президент Владимир Путин заяви на Валдайския форум в Сочи, че Русия няма намерение да напада НАТО, но ще отвърне незабавно, ако бъде провокирана. Той предупреди, че Москва следи внимателно военните амбиции на Европа и определи като „невъобразима“ идеята за руска атака срещу Алианса, предаде Ройтерс.

По думите му, Европа носи вина за продължаването на войната в Украйна, като снабдява Киев с разузнавателни данни и оръжия. Руският президент каза, че евентуално предаване на американски ракети „Томахоук“ на Украйна би означавало „нов етап на ескалация“ и пряко въвличане на САЩ във войната.

Путин коментира и задържането на петролен танкер край френския бряг, за който се предполага, че е част от руския сенчест флот. Той обвини Париж и президента Еманюел Макрон в „пиратство“ и провокация, насочена към отклоняване на вниманието от вътрешнополитическите проблеми във Франция.

