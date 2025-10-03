Борисов не се притеснява от президентска партия, според него Сарафов е законен главен прокурор

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отрече, че последните законодателни промени са целенасочена атака срещу президента Румен Радев. Той коментира темата преди парламентът да разгледа решение, с което се предвижда администрацията на държавния глава да не използва автомобилите на Националната служба за охрана.

Борисов заяви, че президентът сам атакува правителството с действията си и сравни поведението му с хвърляне на камъни от стъклена къща. Той подчерта, че Радев се вози в най-хубавите тактически оборудвани автомобили, докато „никой не засяга охраната или привилегиите на неговата съпруга и на вицепрезидента“. Лидерът на ГЕРБ посочи, че администрацията на президента не се различава от администрацията на Министерския съвет или Народното събрание и може да провежда обществени поръчки като тях.

Борисов обясни, че министърът носи отговорност за даден ресор, докато секретарите на президента не носят подобна отговорност, и добави, че ако администрацията има нужда от определени автомобили, бюджетът ще бъде осигурен за тях. Той уточни, че България няма монарх и никой не му отнема имущество, като подчерта, че никой не взима нищо от Радев.

По въпроса дали държавният глава Румен Радев ще създаде партия, Борисов заяви, че не се притеснява от подобен политически проект. Водачът на герберите заяви още, че за него Борислав Сарафов е законен главен прокурор.

Вчера стна ясно, че Върховният касационен съд приема, че Сарафов няма легитимност като главен прокурор след 21 юли. Тогава изтекоха шестте месеца, които законът позволява някой да е изпълняващ функциите главен прокурор и председател на върховен съд. Въпросните промени в Закона за съдебната власт бяха приети точно, за да регламентират, че никой няма да е вечно на тази временна позиция.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет обаче настоява, че законът не действа за Сарафов, защото той бил заварено положение, а от следващия изпълняващ функциите.

Борисов защити и промените, при които парламентът ще назначава ръководителите на специализираните служби, вместо президентът еднолично чрез служебни правителства. Той посочи, че ситуацията с президентските правомощия е въпрос на конституция и направи сравнение с френския и немския модел на управление, като уточни, че не подкрепя идеите за премахване на президентската институция.

В същото време Борисов критикува поведението на Радев през последните четири години, като го обвини, че разделя нацията, предпочита определени партии и използва свои хора в Конституционния съд за политически цели. Той нарече тримата конституционни съдии, избрани от Радев, „инициатори“ на тези действия и заяви, че Конституционният съд не е независим орган, сравнявайки го с горна камара на парламента в други държави.

Борисов заяви, че Радев оказвал натиск върху медиите и бил разтревожен от смяната на неговите ръководители на службите, които според него защитавали Копринката и Пламен Узунов.

Лидерът на ГЕРБ също иронизира поведението на опозицията, която първоначално не се регистрира за кворум, а после бързо влезе, за да получи надница. Той посочи, че това се отнася за представители на „Продължаваме промяната“ и на „Демократична България“.

В същия дух, минути по-късно се изказа и лидерът на „Ново начало“ Делян Пеевски. Той обвини медиите, че не отразяват натиска на президента върху тях и настоя, че Радев упражнява влияние върху журналистите.

Лидерът на „Ново начало“ коментира пред парламентарните репортери, че колите на президента не се отнемат, а става въпрос за администрацията му, която според него пътува с изключително луксозни автомобили.

Пеевски коментира, че Радев е „истерясал“ заради смяната на шефовете на службите, които според него са защитавали „Копринката и хората около него„.