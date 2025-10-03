С Договора „Две плюс четири“ се прокарва пътя към повторното обединение на Германия

На 3 октомври през 1990 г. в Москва е подписан Договорът „Две плюс четири“ между двете германски държави и четирите велики сили, победителки във Втората световна война, с който се прокарва пътя към повторното Обединение на Германия.

„Две плюс четири“ (на немски: Zwei-plus-Vier-Vertrag) е международен договор, сключен в Москва на 12 септември 1990 г. между двете германски държави – Западна Германия (ФРГ) и Източна Германия (ГДР), и четирите държави, окупирали Германия след Втората световна война – Великобритания, Съветския съюз, Съединените щати и Франция.

С договора, влизащ в сила на 15 март 1991 г.,

четирите държави победителки във Втората световна война се отказват от всички свои права в Германия,

откривайки пътя за Обединението на Германия.

Под Обединение на Германия обикновено се има предвид присъединяването на Германската демократическа република към Федерална република Германия на 3 октомври 1990 г. след над 40-годишно разделение на двете държави. Формално към ФРГ се присъединява и Западен Берлин, макар че той политически, икономически и културно е бил тясно свързан с нея, а не с обкръжаващата го териториално Германска земократична република. Обединената държава запазва името Федерална република Германия.

През годината на влизане в сила на международния договор между Великите сили, победителки във Втората световна война, престава съществуването си и Съветският съюз, страна по този договор, посредством възстановената независимостта на Русия от времето преди Октомврийската революция (от първия руски президент в историята – Борис Елцин).

Денят на германското единство – Националният празник на Германия е на 3 октомври.

През 1949 г. – четири години след разгрома на Нацистка Германия, се създават две германски държави: Федерална република Германия (на територията на американската, британската и френската окупационни зони) и Германска демократична република (на територията на съветската окупационна зона). Бившата столица Берлин е разделена на Западен Берлин – със статут на самостоятелен град, и Източен Берлин – столица на ГДР. Столица на ФРГ става град Бон.

На 3 октомври 1990 г. по волята на германския народ и със съгласието на страните победителки във войната е провъзгласена Обединена Германия. На 23 май 1994 г. за федерален президент е избран Роман Херцог, а за федерален канцлер – Герхард Шрьодер, правителството се сформира на 27 октомври 1998 година.