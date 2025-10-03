РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Потребителите на Venmo и PayPal ще могат да правят парични преводи помежду си

Потребителите на Venmo и PayPal ще могат да правят парични преводи помежду си

Venmo и PayPal – две от най-популярните приложения за дигитални преводи на пари на приятели, членове на семейството или бизнес – досега не са били съвместими помежду си. Според Venmo това ще се промени през ноември.

Потребителите на Venmo и PayPal ще могат да правят парични преводи помежду си

„Потребителите на Venmo и PayPal ще могат да плащат един на друг в Съединените щати и по целия свят,“ пише в имейл до клиентите Venmo. „Това означава, че потребителите на PayPal ще могат да ви намерят и да ви платят чрез вашия телефонен номер, а по-късно и чрез имейл адреса ви.“

PayPal и Google обединяват усилия за развитие на агентна търговия с AI

Досега клиентите използваха сложни заобиколни методи, за да прехвърлят пари между двете услуги. Това е било проблем за потребителите, особено като се има предвид, че Venmo е собственост на PayPal, което кара хората да мислят, че такава функция вече трябва да съществува.

Потребителите на Venmo и PayPal ще могат да правят парични преводи помежду си

PayPal обяви през юли, че ще разшири своята мрежа от платежни системи, започвайки с Venmo, но датата на актуализацията не беше потвърдена до сега. Тази колекция от партньорства, наречена от PayPal „PayPal World“, ще работи и с Mercado Pago, NPCI International Payments Limited и Tenpay Global. Това ще позволи на потребителите да изпращат пари без бариери и такси по целия свят.

Според PayPal, заедно Venmo и PayPal имат 2 милиарда потребители на глобуса.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че КЗП успешно защитава потребителите от подвеждащи търговски практики и некоректно ценообразуване в магазините?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени