РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Всеки момент България очаква два нови самолета F-16

Всеки момент България очаква два нови самолета F-16

Премиерът Росен Желязков съобщи по време на днешния блицконтрол, че два самолета F-16 Block 70 вече са в Португалия и се очаква да пристигнат всеки момент, а до края на годината трябва да бъдат доставени и останалите четири самолета. Бойните дежурства на F-16 са планирани да започнат от средата на 2026 година. В момента България разполага с шест обучени пилоти, а други петнадесет са в процес на подготовка.

Желязков подчерта, че отбранителната способност на Европейския съюз и на НАТО трябва да бъде подсилена, за да има възпиращ ефект. Той отбеляза, че светът е тревожен заради информационните потоци, които често включват манипулации, фалшиви новини и хибридни въздействия върху общественото съзнание, като България не е изключение.

Премиерът заяви, че действията на Руската федерация и провокациите по източния и южния фланг на НАТО създават усещането за задълбочаващи се конфликти. Той подчерта, че войната в Европа вече се води на границата между Русия и Украйна и съжали, че не са постигнати прекратяване на огъня и спиране на убийствата. Според него провокациите по границите на Естония, Полша и други страни от източния фланг на НАТО не изискват остри реакции, за да не се ескалира напрежението.

Желязков призова за работа върху отбранителни капацитети и изграждане на системи за противодействие, които да имат възпиращ ефект.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че КЗП успешно защитава потребителите от подвеждащи търговски практики и некоректно ценообразуване в магазините?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени