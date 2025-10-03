Всеки момент България очаква два нови самолета F-16

Премиерът Росен Желязков съобщи по време на днешния блицконтрол, че два самолета F-16 Block 70 вече са в Португалия и се очаква да пристигнат всеки момент, а до края на годината трябва да бъдат доставени и останалите четири самолета. Бойните дежурства на F-16 са планирани да започнат от средата на 2026 година. В момента България разполага с шест обучени пилоти, а други петнадесет са в процес на подготовка.

Желязков подчерта, че отбранителната способност на Европейския съюз и на НАТО трябва да бъде подсилена, за да има възпиращ ефект. Той отбеляза, че светът е тревожен заради информационните потоци, които често включват манипулации, фалшиви новини и хибридни въздействия върху общественото съзнание, като България не е изключение.

Премиерът заяви, че действията на Руската федерация и провокациите по източния и южния фланг на НАТО създават усещането за задълбочаващи се конфликти. Той подчерта, че войната в Европа вече се води на границата между Русия и Украйна и съжали, че не са постигнати прекратяване на огъня и спиране на убийствата. Според него провокациите по границите на Естония, Полша и други страни от източния фланг на НАТО не изискват остри реакции, за да не се ескалира напрежението.

Желязков призова за работа върху отбранителни капацитети и изграждане на системи за противодействие, които да имат възпиращ ефект.