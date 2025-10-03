Най-големият производител на каучукови изделия в България – „Каучук“ АД, изплаща по 24.40 лева дивидент на акция на своите акционери. Решението за това е взето от извънредното общо събрание на акционерите.

Фирмата е специализирана в производството на транспортни ленти и каучукови индустриални маркучи, каучуков регенерат и широка газа технически каучукови изделия.

Разпределя се дивидент от неразпределената печалба на дружеството в общ размер на 22.99 млн. лева.

Правото да получат част от положителния финансов резултат имат инвеститорите, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент към 14 октомври, уточняват от фирмата.

Сделки с акции на това дружество на „Българска фондова борса“, в резултат на които купувачът има право на дивидент, могат да се сключват до 10 октомври. През последните дванадесет месеца цените на книжата на „Каучук“ АД са се удвоили – от 40 лева за един брой до 82 лева в момента.

Изплащането на дивидента ще започне от 17 октомври и ще продължи до 17 януари 2026 година.

То ще става чрез „Централен депозитар“ АД и „УниКредит Булбанк“ АД.

Общото събрание промени броя на членовете на съвета на директорите от трима на петима и избра двама нови мениджъри. Акционерите определиха петгодишен мандат на новоизбраните двама членове на борда и преизбраха досегашните трима членове на съвета за нов петгодишен мандат. Определен е и размера на възнагражденията на новоизбраните членове на борда.

Дружеството е приватизирано през септември 1999 г. и 100% от капитала му е собственост на частни дружества и индивидуални инвеститори. Общо 95.84% от продукцията на завода е експортноориентирана и се изнася в Италия, Германия, Чехия, Великобритания, Испания, Украйна, Унгария, Полша, Норвегия, Нидерландия, Белгия, Гърция, Македония, САЩ, Египет, ОАЕ и други.