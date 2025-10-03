Демографията и образованието са големите предизвикателства пред обществото, каза Желязков пред депутатите

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Премиерът Росен Желязков заяви по време на парламентарния блицконтрол, че демографската криза и проблемите в образованието са двата най-сериозни проблема пред съвременното общество. По думите му, демографските политики надхвърлят хоризонта на един мандат, а негативните тенденции се наблюдават още от 80-те години. Той посочи, че свободното движение в Европейския съюз е оказало сериозно влияние върху миграцията, но растящият доход на българите – от 40% от средноевропейския при влизането в ЕС до около 75% днес – води и до процеси на реемиграция.

Желязков даде пример с пилотен проект на Министерството на труда и социалната политика, който тества дали социални стимули могат да подпомогнат връщането на българи от чужбина. За трудовата миграция на граждани от трети страни премиерът уточни, че целта е те да работят у нас временно, без да се натурализират, като процесът се съгласува с работодатели и синдикати, за да се балансират потребностите от работна сила и защитата на пазара на труда.

В контекста на заплатите в здравеопазването Желязков подчерта, че диспропорциите при възнагражденията на лекарите са сериозни и трябва да бъдат адресирани правилно. Той не подкрепя идеята те да бъдат обвързани със средната работна заплата, а настоява за по-справедливо вътрешно разпределение в системата. Лидерът на ПП Асен Василев отбеляза липсата на представител на Министерството на финансите в работната група за младите лекари, като премиерът обеща да обърне внимание на въпроса.

