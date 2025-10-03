РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Изслушват ръководителите на „Топлофикация“ при закрити врати

Изслушват ръководителите на "Топлофикация" при закрити врати

Столичният общински съвет реши заседанието с изслушването на ръководството на „Топлофикация София“ да се проведе при закрити врати. Решението беше прието с 32 гласа „за“, двама гласуваха „против“ и един се въздържа. Причината е, че ще бъдат представени документи, представляващи търговска тайна.

Единствената точка в дневния ред е изслушване на изпълнителния директор Петър Петров и председателя на Управителния съвет Милена Ценова. Те ще информират за необходимостта от удължаване на договора за доставка на природен газ между „Топлофикация София“ и „Булгаргаз“, както и за готовността за предстоящия отоплителен сезон и планираните ремонтни дейности.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че КЗП успешно защитава потребителите от подвеждащи търговски практики и некоректно ценообразуване в магазините?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени