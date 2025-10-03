Един човек е загинал при потопа в курортно селище Елените, Желязков нареди на армията да помага

В курортното селище Елените е загинал един човек, като в момента се провеждат действия за изваждане на тялото му. До този момент са евакуирани шест жени, три от които от Полша. Това съобщи заместник-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров по време на брифинг в Министерския съвет.

Тодоров уточни, че в 11:42 часа е била активирана системата BG-ALERT за района на Елените, тъй като е било очаквано придвижване на водни маси по три-четири сухи дерета, което е можело да причини значителни щети.

След като водата е навлязла на територията на курортния комплекс, екипи на пожарната са открили човек в едно от подземните помещения, който най-вероятно се е удавил.

Освен това е установено, че няколко автомобила са били отнесени в морето. Към тях е бил насочен дрон на „Гранична полиция“, но поради силното морско вълнение от 7–8 бала, засега не могат да се предприемат спасителни действия.

Заместник-министърът съобщи още, че от полунощ до момента в Министерството на вътрешните работи са постъпили общо 180 сигнала, свързани с усложнената метеорологична обстановка.

По разпореждане на премиера Росен Желязков вътрешният министър Даниел Митов заминава спешно за Елените, за да ръководи координацията на службите лично. Отново по разпореждане на Желязков в издирвателните операции се включват армията и гранична полиция. По-късно днес и министър-председателят ще пристигне в Несебър.