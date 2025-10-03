Оценките на AI стартъпите пораждат страхове от „балон“

Стартъпите за AI привличат рекордни суми рисков капитал, но някои от най-големите инвеститори в света предупреждават, че оценките на компании в ранен етап започват да изглеждат „прегрети“, заявиха в петък висши инвестиционни ръководители.

„Има известен балон на свръхочакванията в ранния етап на рисковото финансиране,“ каза Брайън Йео, главен инвестиционен директор на суверенния фонд на Сингапур GIC, по време на панел на конференцията Milken Institute Asia Summit 2025.

„Всяка стартъп компания с етикет AI веднага получава оценка на огромни кратни спрямо малките си приходи,“ добави той. „Това може да е оправдано за някои, но вероятно не и за други.“

През първото тримесечие на 2025 г. са набрали 73.1 млрд. долара в световен мащаб, което представлява 57.9% от всички инвестиции с рисков капитал, сочат данни на PitchBook. Ръстът е движен от големи кръгове на финансиране като това на OpenAI за 40 млрд. долара, докато инвеститорите се надпреварват да яхнат вълната на изкуствения интелект.

По-голямата част от капитала е отишла при вече утвърдени стартъпи като Anthropic и xAI, които също набраха милиарди през това тримесечие. По-малко известни компании, особено тези без фокус върху изкуствения интелект, срещат трудности. Ограничените възможности за листвания и придобивания също оставят много инвеститори предпазливи към нови залози върху непроверени фирми, отбелязва PitchBook.

„Очакванията на пазара може да изпреварват реалните възможности на технологията,“ каза Йео. „В момента наблюдаваме огромен бум в капиталовите разходи за изкуствен интелект. Той прикрива някои потенциални слабости в икономиката.“

Тод Сисицки, президент на алтернативния инвестиционен мениджър TPG, предупреди, че „страхът да не изостанеш“ е опасен за инвеститорите. В същото време мненията са разделени дали секторът вече е навлязъл в балон.

Той отбеляза, че някои компании достигат приходи от 100 млн. долара само за няколко месеца, докато други в ранен етап получават оценки между 400 млн. и 1.2 млрд. долара на служител. По думите му това е „зашеметяващо“.

