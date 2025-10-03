На парламентарните избори в Чехия може да победи „чешкият Тръмп“

На 3-4 октомври в Чехия ще се проведат парламентарни избори, резултатите от които биха могли да променят проукраинската позиция на страната. Водещият претендент е бившият премиер Андрей Бабиш, който възнамерява да намали помощта за Украйна и да се откаже от проевропейската си позиция. Той обещава и да вдигне заплатите и да засили икономическия растеж.

Избирателните секции на изборите за долната камара на чешкия парламента отвориха врати днес, предаде Ройтерс. Те ще работят от 14:00 до 22:00 часа (от 15:00 до 23:00 ч. българско време), а утре – от 8:00 14:00 часа.

Повече от 8 милиона души имат право да гласуват.

Евентуална смяна на правителството на сегашната дясноцентристка коалиция би засилила популисткия и антиимигрантски лагер в Европа и би усложнила постигането на консенсус за климатичната политика, отбелязва Ройтерс.

Чехия изпита повишение на инфлацията вследствие на коронавирусната пандемия и на руското нахлуване в Украйна.

Това се отрази неблагоприятно на популярността на сегашната управляваща коалиция „Заедно“, чийто лидер е премиерът Петър Фиала, и на нейните коалиционни партньори, които се фокусираха върху намаляването на бюджетния дефицит.

Андрей Бабиш и Петър Фиала са двамата основни претенденти за премиерския пост в Чехия.

Бабиш също така възнамерява да се бори срещу „зелената“ програма на ЕС и пакта за миграция и заяви, че е отворен за съюзи с партии, които се противопоставят на по-нататъшна помощ за Украйна. Бабиш е съюзник на унгарския премиер Виктор Орбан.

Рейтингът на движението ANO (Действие на недоволните граждани), водено от 71-годишния Бабиш, остава стабилен на 30 процента. Тези гласове обаче не са достатъчни, за да сформира самостоятелно правителство. Само чрез осигуряване на мнозинство в парламента Бабиш ще може да се кандидатира за министър-председател.

Според различни оценки ANO може да си осигури между 66 и 75 места, но за да има мнозинство в парламента, ще са необходими 101 места.

Проевропейската управляваща коалиция SPOLU (Заедно), водена от настоящия премиер Петр Фиала, изостава от ANO с приблизително 10 процентни пункта.

Чехия е парламентарна република,

така че премиерът, който ръководи правителството, играе основна роля в управлението на страната.

Парламентът на Чехия е двукамарно законодателно събрание. Формира се от Камара на депутатите (долната камара) и Сенат (горната камара). Камарата на депутатите е образувана с преименуването на Чешкия национален съвет при отделянето на Чешката република на 1 януари 1993 г. като самостоятелна държава. Камарата на депутатите се състои от 200 депутати, избирани за период от четири години чрез пропорционална система.

За първи път за Сенат е гласувано през есента на 1996 г. Сенатът се състои от 81 сенатора, избирани за срок от шест години чрез мажоритарна система, като на всеки две години се сменя една трета от сенаторите. Седалището на Парламента на Чешката република в Мала страна в Прага е легитимирано с отделен закон, който в същото време го определя за национален паметник на културата.

Президентът е държавен глава и го представлява в чужбина, а също така има право на вето върху законите.

В момента проевропейският политик Петр Павел е президент на Чехия. Ако Андрей Бабиш се върне на поста министър-председател, президентът ще има по-малко възможности да поддържа предишния курс на подпомагане на Киев.

Приятел и последовател на Тръмп

Бабиш често е наричан „чешкият Тръмп“ и сравняван с президента на САЩ. Той смята американския лидер за приятел. Бабиш също така се застъпва за по-голям фокус върху вътрешната политика и отказ от безусловно финансиране на Украйна.