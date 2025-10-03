Екоминистерството с конкретни данни за язовирите и с мерки заради проливните дъждове

От Министерството на околната среда и водите (МОСВ) ще предприемат мерки на национално и регионално ниво заради интензивните валежи на територията на цялата страна, съобщават от пресцентъра на ведомството. Оттам уточняват, че тези действия са във връзка с издадено от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) предупреждение, от първа и втора степен (жълт и оранжев код) за очаквани значителни валежи от дъжд. Освен това, след като в курортното селице Елените при потопа загина един човек, а шест жени бяха евакуирани, вътрешният министър разпореди спешна среща със службите, в това число и с пет министерства.

От екоминистерството отбелязват, че още вчера (2 октомври) са изпратили уведомления до всички министерства, областни управители и до Националното сдружение на общините за очакваните валежи.

Още през февруари Манол Генов е представил доклад за речните участъци с намалена проводимоста. В него е било препоръчано и почистването им, като са били посочени и отговорните институции – областни управители, кметове и „Напоителни системи“ ЕАД. В доклада се съдържала и информация за терените с нарушена проводимост на територията на Царево.

Четирите Басейнови дирекции на територията на страната са уведомени за готовност да предприемат мерки при необходимост в създалата се обстановка на обилни валежи. През първото полугодие на 2025 г. басейновите дирекции са извършили 833 проверки на речни участъци и русла след язовирни стени. Към 30 юни т.г. са установили 507 участъка с нарушена проводимост. В повечето случаи за почистването им не е било необходимо да се прилага разрешителен режим по Закона за водите и не е била необходима специализирана техника и много големи средства.

По отношение на язовирите от екипа на Манол Генов съобщават, че онези от тях, които са за питейно-битово водоснабдяване, са запълнени на 61.95% от общия им обем, като в 30 от тях се отчита повишение. Язовирите за напояване са запълнени с 27.42%, като нивата в пет от тях остават стабилни. В онези от тях, които са използвани за производство на електроенергия, запълняемостта достига 63.87 процента.

Над 90% са запълнени язовирите „Боровица“, „Пчелина“ и „Кричим“. Язовир „Пчелина“ прелива, но без опасност за населението и инфраструктурата. Свободните обеми са достатъчни да поемат очаквания воден приток, уверяват от екоминистерството.

В месечния график за използване на водите на комплексните и значими язовири през октомври са включени конкретни превантивни условия. В него са включени и указания за незабавно уведомяване на МОСВ и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ при изпускане на количества над 300 куб. м в секунда от язовир „Ивайловград“, както и задължително използване на всички облекчителни съоръжения в страната.