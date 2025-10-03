Втори човек е загинал в наводнението в „Елените“

Властите потвърдиха за смъртта и на втори човек – багерист, който се издирваше, пише БНТ.

По-рано днес за БТА кметът на Свети Влас Иван Николов съобщи, че мъжът участвал в разчистването на пътя в курорта.

При идването на водата работникът се е качил върху багера, а след това е успял да се хване за близко дърво. Той останал на дървото няколко минути, но водата го е завлякла и го е отнесла.

По-рано днес стана ясно, че е загинал мъж, който работел в приземен етаж.