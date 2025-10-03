РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Втори човек е загинал в наводнението в „Елените“

Втори човек е загинал в наводнението в „Елените“

Две станаха жертвите на потопа в курорта „Елените“.

Властите потвърдиха за смъртта и на втори човек – багерист, който се издирваше, пише БНТ.

По-рано днес за БТА кметът на Свети Влас Иван Николов съобщи, че мъжът участвал в разчистването на пътя в курорта.

При идването на водата работникът се е качил върху багера, а след това е успял да се хване за близко дърво. Той останал на дървото няколко минути, но водата го е завлякла и го е отнесла.

По-рано днес стана ясно, че е загинал мъж, който работел в приземен етаж.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че КЗП успешно защитава потребителите от подвеждащи търговски практики и некоректно ценообразуване в магазините?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени