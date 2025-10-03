Проучваме опции за строителство на гигафабрика за ИИ в партньорство с IBM и Европейската комисия

Премиерът Росен Желязков обяви, че кабинетът проучва възможността за строителство на гигафабрика за изкуствен интелект в партньорство с IBM и Европейската комисия. Това стана ясно по време на негова среща с представители на американската технологична компания IBM. На нея Желязков подчерта, че тъй като за правителството е приоритет привличането на високотехнологични инвестиции, то ще положи всички усилия да реализира проекта.

В срещата от българска страна участваха вицепремиерът Томислав Дончев и заместник-министърът на иновациите и растежа Мартин Дановски. От страна на IBM присъстваха Бина Халман, вицепрезидент „Услуги по жизнения цикъл на технологиите“, както и други висши ръководители и експерти.

Проектът предвижда инфраструктура с над 100 000 усъвършенствани GPU чипа, като за първоначалната фаза ще е необходима мощност от поне 70 MW, а общата енергийна потребност може да достигне 500 MW, уточняват от пресцентъра на Министерския съвет.

Според Желязков подобна гигафабрика за ИИ би поставила България сред водещите технологични хъбове в Европа и би създала благоприятни условия за развитие на иновациите, научните изследвания и дигиталната икономика.

Той уточни, че проектът може да се реализира чрез публично-частно партньорство, като Европейската комисия може да инвестира до 17% от капиталовите разходи, а държавите членки – равен или по-голям дял. За изграждането на гигафабриката ще е необходим равен терен с площ от 50 до 200 хектара с възможност за бъдещо разширение.

Желязков увери американските представители, че правителството ще съдейства за намирането на подходящо място с необходимата инфраструктура – оптични магистрали, достъп до електропреносната мрежа, водоснабдяване за охлаждане и транспортна достъпност.

На срещата бе обсъдено IBM да се превърне в стратегически технологичен партньор на проекта, осигурявайки експертиза и решения за изграждането и поддръжката на инфраструктурата. По време на разговорите бе подчертано, че технологичното предимство на IBM в областта на квантовите технологии може да допринесе за надграждането на капацитета на България в сферата на ИИ, който тя предстои да изгради.

IBM е сред водещите компании в тази област. Компанията е глобален лидер в ИИ, облачните технологии и киберсигурността, с над 2 000 служители в България и статут на един от най-големите американски инвеститори у нас. Партньорството с IBM би осигурило технологичен и експертен капацитет, международна легитимност и съответствие с европейската и националната регулаторна рамка.

“Страната разполага със силен ИТ сектор, квалифицирани кадри и утвърден капацитет, включително изграждащата се AI fabrica BRAIN++ “, отбеляза вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев. Той добави, че за да бъде подготвено конкурентно проектно предложение, е необходимо партньорство със световен лидер в изграждането на центрове за данни и ИИ инфраструктура.

От пресцентъра на Министерския съвет обръщат внимание, че Европейската комисия предвижда първите гигафабрики да започнат работа в периода 2027–2028 година.