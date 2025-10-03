РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Българският консул в Израел посети задържания български гражданин Васил Димитров

Българският консул в Израел се е срещнал тази сутрин с Васил Димитров, един от задържаните от израелските специални части участници в Глобалната флотилия „Сумуд“.

Това съобщиха от пресслужбата на външно министерство.

Димитров е в добро физическо и психическо състояние и е потвърдил желанието си да бъде екстрадиран от Израел.

Министерството на външните работи, в контакт с израелските власти, работи за възможно най-бързо завръщане на Димитров в България.

Над 400 активисти и правозащитници бяха задържани от израелските сили, които спряха около 40 лодки от хуманитарната флотилия с помощи за Газа.

