Правосъдният министър няма правомощия да се намеси по казуса с изтеклите правомощия на Сарафов

Министърът на правосъдието няма правомощия да се намеси по казуса с изтеклите правомощия на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов.

Не са влезли в сила двете разпореждания на Върховния касационен съд (ВКС), които подлежат на контрол. Това заяви във Велико Търново правосъдният министър Георги Георгиев.

На критиките, че не свиква пленума на Висшия съдебен съвет, Георгиев заяви:

„Пленумът на ВСС го свиквам на всеки две седмици, в четвъртък. Нека да изчакаме решението на Съдийската колегия, защото идната седмица предстои такова. В това решение министърът на правосъдието Надежда Йорданова,  Славов, Георгиев, Иванов и прочие не могат да се месят. Нека да изчакаме това решение, за да можем да направим преценка на ситуацията, съобразно всички факти“.

